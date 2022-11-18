92 процента казахстанских подростков не пользуются контрацептивами

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92 процента подростков в РК в возрасте от 15 до 19 лет не пользуются контрацептивами. Об этом рассказала директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, член правления Европейского общества по контрацепции, акушер-гинеколог, магистр медицинских наук Галина Гребенникова на международной конференции в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Большинство абортов - результат незапланированной беременности. Если это происходит у женщин первобеременных, да и тем более методом небезопасным, или же повторяется неоднократно, это отражается на их репродуктивном здоровье в будущем. Незапланированная беременность чаще всего наступает из-за отсутствия доступа к современным методам контрацепции. Есть такое понятие, как "неохваченные нужды", когда женщина хотела бы использовать эти методы, но у неё нет возможности", - сказала Галина Гребенникова.

Она отметила хорошую динамику снижения количества абортов в Казахстане до 2013 года, но после показатели пошли в рост. Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом. Одна из причин этого - высокая цена на контрацептивы.

"Демографы указывали на повышение рождаемости на юге страны, соответственно, мы видим, что в этих регионах достаточно низкий уровень абортов. А в северных и восточных регионах снижается рождаемость. И именно в этих регионах достаточно высокий уровень случаев прерывания беременности. Женщины и пары планируют семью путём прерывания беременности. Анализ показал, что в стране порядка 43 процентов женщин в ближайшие 12 месяцев не планируют беременность. Мы понимаем, что если нет доступа к контрацепции, то высока вероятность, что беременность будет прервана", - заявила эксперт.

Чаще всего беременность прерывают женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Это активный репродуктивный период, но у женщин другие цели и приоритеты, считает Галина Гребенникова.

"Мы видим, что 92 процента подростков не пользуется контрацептивами. 68-69 процентов женщин, кто чаще всего прерывает беременность, не пользуются методами контрацепции. В 14 процентах случаев беременность прерывается среди тех, кто впервые забеременел. Здесь опять же лидирует возрастная группа 20-24 года", - сказала эксперт.

По её данным, сексуальный дебют у подростков происходит в 16 с половиной лет.

Есть большая разница в количестве случаев абортов среди городских и сельских подростков.

"У городских подростков каждая пятая беременность заканчивается абортом, у сельских - каждая восьмая. Сельские подростки чаще рожают, городские чаще прерывают. Но это недопустимо. Потому что международная статистика говорит, что если беременность наступает в возрасте 15 лет, то риск материнской смертности в пять раз выше, чем в 20-летнем возрасте", - добавила спикер.

Кроме того, она рассказала о результатах международных исследований, согласно которым разные средства контрацепции приносят большую экономическую выгоду стране. Например, в исследовании Всемирного банка (2006 год) говорится о том, что есть экономическое обоснование снижения количества абортов путём обеспечения доступа к современным методам контрацепции. Это в три раза экономичнее, чем затраты на предоставление услуг на прерывание беременности и лечение их последствий.