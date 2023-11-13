92 овощехранилища построят в Казахстане за два года

На сегодняшний день по Казахстану насчитывается 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 млн тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Согласно комплексному плану, с 2023 по 2025 годы планируется построить 92 объекта хранения общей мощностью 689,9 тыс. тонн, что позволит довести общую мощность хранения до 2,4 млн тонн. В своих расчетах мы исходим из численности населения и обеспечения их потребностей плодоовощной группой. Кроме того, берем в расчет области, основные производители овощей, это Карагандинская, Павлодарская, Жамбылская, СКО, там производство составляет больше нормы и они обеспечивают продовольственную безопасность крупных городов", — сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов в правительстве.

Он отметил, что в этом году должны быть введены в эксплуатацию 272 тыс. тонн емкостей, в 2024 — 206 тыс. тонн и в 2025 году — 160 тыс. тонн.