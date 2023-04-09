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90-летний отец Киркорова разводится с женой из-за новой любви
Около 26 лет отец Филиппа Киркорова прожил со второй супругой Людмилой Смирновой. Теперь стало известно, что артист разводится с избранницей из-за новой пассии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.
У 90-летнего Бедроса Филипповича появилась новая любовь.
"Это красивая женщина, — отметил по этому поводу Филипп Киркоров. — Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно".
А ведь ходили слухи, что Киркоров-старший запал на медсестру, которая ухаживала за ним. Как оказалось, это не так.
"Медсестра эта беременна. Говорили, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Я уже 15 лет не занимаюсь сексом. Открыто говорю об этом, чтобы все поняли — медсестра беременна от своего любимого мужа", — заверил Бедрос Филиппович.
В последнее время супруги Бедрос и Людмила жили на два города — артист — в Москве рядом со звездным сыном, его жена — у себя на родине в Великом Новгороде.
К слову, Филипп Киркоров давно заметил, что между его папой и мачехой творится что-то неладное — оба часто ссорились, но не стал придавать этому значение.
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