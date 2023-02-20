85-летний таксист бесплатно возит горожан в Караганде

Фото: скриншот с видео

85-летний житель Караганды Астаби Булканов бесплатно возит горожан на своём автомобиле марки "Жигули", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Надо отметить, что этот автомобиль служит Астаби Булканову больше 50 лет. По профессии он механик, поэтому всегда может сам починить свою машину, прозванную в народе "копейка".

"Астаби ага всегда можно увидеть во дворе. То снег чистит, то с машиной "возится". У нас остановка очень далеко от дома. Когда бураны и морозы, дойти до неё невозможно. И такси сюда не хотят ехать. На помощь всегда приходит Астаби ага. Мы предлагаем деньги за проезд, но он категорически отказывается. Что говорить, благородная натура", - рассказыват житель Караганды Мурат Кусайын.

Благодарность "клиентов" - моя "зарплата", шутит сам аксакал.

"С молодости люблю помогать людям, оказывать им помощь. Это, можно сказать, моё хобби. Водить обожаю, и с людьми пообщаться приятно. Если я в день хотя бы круг не сделаю, то день не удался. А машина хоть и старая, а уже родная", - говорит Астаби Булканов.