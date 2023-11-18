81-летнюю жительницу Атырау спасли при пожаре в доме

В Атырау при пожаре в частном доме спасли 81-летнюю бабушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

17 ноября в 15:10 поступило сообщение о задымлении в одном из двухэтажных частных жилых домов в микрорайоне Байтак. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области оперативно прибыли на место происшествия. Горел дом общей площадью 260 квадратных метров.

Ещё раньше оперативный дежурный службы пожаротушения Нурлыбек Катапов, проходя возле дома в нерабочее время, заметил густой дым, который валил из окна. Он быстро направился туда.

"После недолгой оценки обстановки Нурлыбек Катапов вошёл в дом, объятый огнем и дымом и спас 81-летнею женщину. После этого пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи. Женщина получила ожоги 3-й степени в результате пожара. В настоящее время она находится в реанимационном отделении областной больницы под наблюдением врачей", — рассказали в ДЧС области.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники. В 16:29 пожар полностью ликвидировали. Причины возгорания выясняются.