8-летнюю модель из Петропавловска пригласили в Париж

Фото: Qazaqstan Mеdia

8-летнюю модель из Петропавловска Адель Мусалимову пригласили в Париж. Она будет представлять коллекцию одежды казахстанского дизайнера Сабины Вольской. Неделя моды запланирована на июль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Mеdia.

Недавно Адель исполнилось 8 лет. С рождения её родители поняли, что у малышки модельная внешность. Она родилась со светлыми волосами, с голубыми глазами, которые после стали хамелеонами. Девочка подрастала. Любила фотографироваться и снимать видео.

"И у неё это хорошо получалось. Красивые позировки, дерзкий взгляд, но и, конечно же, сама внешность сыграла большую роль. Когда я начала выкладывать её фотографии в соцсети, была большая реакция. Люди сразу обращали внимание на её внешность и, конечно же, на сами фотографии", — рассказывает мама Адель Акерке Мусалимова.

Адель уже отучилась в модельной школе Индиго. По словам мамы, там девочка получила хорошую базу, что дало большой навык в модельной индустрии. Юная модель уже участвовала в показах казахстанского дизайнера Сабиной Вольской таких как Kazakhstan fashion week. Была лицом показа. Также принимала участие в Aktau summer fashion show, где открывала сам показ, в Beauty fashion day Astana, Moscow fashion style Russia и Emirates fashion week 2022 Дубай.

"Наш первый дизайнер, который нас продвигает и приглашает на все эти показы, это наш любимый дизайнер Сабина Вольская. Мы даже не рассматриваем других модельеров, так как считаем, что она лучшая в этой сфере и нам безумно приятно с ней работать", — рассказывает собеседница.

Сейчас Адель готовится к поездке в Париж. Туда их также пригласила Сабина Вольская. Казахстанскому дизайнеру предложили второй раз представить новую коллекцию бренда "Volskaya Kids Couture".

"Первая коллекция получила успех в январе прошлого года и была высоко оценена международной прессой и профессионалами в этой области. В качество модели Сабина Вольская предложила Адель поехать в Париж, на что мы сразу согласились. И буквально недавно нам пришло официальное письмо от самих организаторов парижской Недели моды Oriental Fashion Show. Все будет проходить в отеле "Индустрия" в Париже 2-3 июля 2023 года", — говорит Акерке.

Поехать с дочкой во Францию она не сможет. Недавно в семье родилась третья дочка. Поэтому сопровождать Адель будет бабушка. А семья будет поддерживать юную модель в этот раз на расстоянии. Обычно родные стараются всегда присутствовать на всех показах, фотосессиях. Так как считают, что поддержка родителей для ребёнка — это самое главное. По словам мамы, Адель разносторонняя личность.

"В школе у нас всё хорошо. У нас очень замечательный и понимающий учитель, но и Адель старается выполнять все свои обязанности. На зарубежные показы обязательно берём собой учебники и делаем домашние задания удалённо. На показах, на фотографиях она профессиональная модель, но в жизни она смышлёный, скромный, но уверенный в себе ребёнок. Я очень люблю и горжусь своей дочерью. Она у меня большая умница!" — говорит Акерке.

Также Адель занимается в студии танца "Тумар" при городском доме культуры, вокалом в образцовом ансамбле "Айналайн", любит рисовать и ходить на плавание. По словам мамы, она мечтает стать известной моделью, чтобы её фотографии были по всей планете. А еще хочет быть блогером и художником.