77-летний тренер учит детей боксу в Шахане

Фото: Хабар 24

В посёлке Шахан Карагандинской области детей учит боксу 77-летний аксакал. Заслуженный тренер Казахстана Есиркеп Джаксыбаев сейчас находится в Доме престарелых. Однако пенсионер проводит мастер-классы для школьников, пишет стихи и занимается бегом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Движение - жизнь - вот главный девиз Есиркепа Джаксыбаева, который в свои 77-лет "ставит" удар шаханским мальчишкам. Детей вдохновляет личным примером. На 8-ом десятке тренер демонстрирует бодрость и дарит позитивный настрой.

"Все знают его в Шахане. Тренировал даже Серика Сапиева. Быть честным в бою - так он нас учит. В спортсмене тренер ценит силу и старательность. Мы его уважаем", - говорит ученик Бахыт Асан.

В бокс Есиркеп Джаксыбаев пришёл ещё 60 лет назад. Его победы состоялись более полувека назад. Потом был наставником мастеров ринга. Биография аксакала многогранна, в общий тренерский и педагогический стаж "вписался" даже шахтёрский нелёгкий труд. Но на первом месте всегда только спорт.

"Карагандинский пединститут окончил, всю жизнь тренером работал, и сейчас работаю. Во-первых, спорт вырабатывает ловкость. Я же недаром сказал, что на лошади с малых лет ездил. Движение это жизнь. Чувствую гордость за то, что воспитал 2 чемпиона мира. Берикбай Нурмагамбетов чемпионом мира стал. Второй стал Жуматай Тусупов", - рассказывает заслуженный тренер РК по боксу Есиркеп Джаксыбаев.

Есиркеп Джаксыбаев уже более 10 лет живёт в Доме престарелых, так сложилась судьба. Единственный сын умер, дочь давно проживает за рубежом. А Казахстан Есиркеп Джаксыбаев покидать не хочет. Аксакал никогда не унывает, танцует и пишет стихи.

"Он очень любит танцы. А ещё бегает на большие расстояния. Он очень вдохновляет наших подопечных, не даёт им упасть духом, заряжает их энергией", - признается директор Центра оказания специальных социальных услуг Ерлан Жаукумов.

В Доме престарелых Шахана проживает 90 человек. В основном, это одинокие старики, для которых Есирке Джаксыбаев - пример нескончаемого оптимизма.