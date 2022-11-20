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  • 76-летний аксакал из Актау пришёл на выборы в национальной одежде
акимат г. Актау Сегодня, 10:40
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Сегодня, 10:40
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Фото: акимат г. Актау

76-летний аксакал из Актау пришёл на выборы в национальной одежде

76-летний житель Актау Валентин Байдаков проголосовал на 18-ом избирательном участке. Сделать свой выбор житель пришёл в казахском национальном наряде, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Стоит отметить, что в Актау действуют 83 избирательных участка для голосования жителей.

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#выборы #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:40
191
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