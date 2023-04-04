  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

glavcom.ua Сегодня, 10:13
224
Сегодня, 10:13
224
Фото: glavcom.ua

73 казахстанца заразились коронавирусом за сутки

Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 73 жителя страны. Днём ранее речь шла о 28 заболевших.

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 812 человек, из них в стационарах находится 177 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 635 пациентов.

В тяжёлом состоянии – четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента и один на аппарате ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:13
224
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх