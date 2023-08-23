700 тысяч квадратных метров жилья: реализация предвыборных обещаний AMANAT в области Абай

Состав политсоветов партии в регионе обновлен на 55%.

Сегодня состоялась внеочередная VIII конференция филиала AMANAT области Абай. Партийцы подвели итоги работы за 2021-2022 годы, утвердили дальнейшие планы, а также избрали новые составы политических советов районных филиалов партии, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие члены политсовета региона, депутаты маслихатов всех уровней, члены общественных советов, представители первичных партийных организаций и молодежного крыла "Жастар Рухы".

Так, за прошедшие два года в рамках реализации предвыборной программы партии на территории области Абай было построено порядка 700 тысяч квадратных метров жилья, социально уязвимым семьям выдано 905 квартир, создано порядка 20 тысяч рабочих мест, открыто четыре новые школы, введен уникальный Центр ядерной медицины с отделением радионуклидной терапии и многое другое.

Как отметил исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, перед аманатовцами стоят задачи по построению Справедливого Казахстана, основанного на демократических принципах.

"Наша партия уважает и прислушивается к современным и актуальным запросам общества. Мы продолжаем укрепляться, поддерживая новые инициативы в соответствии с требованиями времени. Поэтому для нас крайне важно мониторить качественное исполнение всех предвыборных обещаний. Одна из главных задач партии AMANAT – улучшение социального положения населения, создание справедливого общества, защита прав граждан и формирование национального стандарта качества жизни", – сказал он.

Даулет Карибек представил партийному активу нового исполнительного секретаря областного филиала AMANAT Сеилбека Ыскакова. Также решением конференции был утвержден новый состав политических советов районных и областного филиалов партии. В состав политических советов одного городского и девяти районных филиалов области Абай вошли 132 человека. В этом году состав политсоветов обновился на 55%. Из общего числа доля молодежи составляет 27%, женщин – 42%.

В свою очередь, председатель филиала AMANAT области Абай Куаныш Сулейменов рассказал о ходе реализации партийных проектов.

"Продолжается работа комиссии "Жер аманаты", в текущем году мы планируем вернуть в государственную собственность 250 тысяч гектаров, из которых 112 тысяч уже возвращены. А в рамках проекта "Кедергісіз келешек" трудоустроено восемь выпускников вузов с особыми потребностями. Кроме того, активно работает и партийный контроль, в период с 30 марта по 1 августа состоялось около 700 рейдов по мониторингу цен на продукты питания и товары народного потребления. Выявленные факты нарушений оперативно передаются в соответствующие госорганы", – сказал он.

Далее в ходе беседы с активной молодежью региона Даулет Карибек акцентировал внимание на приоритетах партии по совершенствованию молодежной политики, обеспечению студентов местами в общежитиях и созданию рабочих мест для молодых людей.

"Положительные изменения должны касаться и молодежи – основной движущей силы общества. В этом году партия AMANAT и министерство труда и социальной защиты населения подписали совместный план действий, предусматривающий трудоустройство 100 тысяч молодых людей. С начала текущего года по Казахстану прошло более 120 ярмарок вакансий, которые посетило более 90 тысяч человек, из них 18,6 тысячи молодых людей уже получили направления на трудоустройство. Достигнута договоренность с более чем 3000 крупными и малыми предприятиями страны о трудоустройстве молодежи", – сказал исполнительный секретарь.

На встрече с аксакалами и творческой интеллигенцией области партийцы обсудили меры сохранения исторического наследия, поддержки государственного языка, развития современной литературы и восстановления историко-культурных памятников.

В этот же день исполнительный секретарь ознакомился с ходом строительства трехэтажного жилого дома в селе Калбатау Жарминского района, возводимого в рамках предвыборной программы AMANAT.

Здание рассчитано на 30 квартир, ключи от которых очередники смогут получить уже в октябре этого года. Даулет Карибек поручил отдать приоритет при распределении жилья социально уязвимым семьям.

Стоит отметить, что в области Абай насчитывается 23 тысячи членов AMANAT, объединенных в 137 первичных партийных организаций.