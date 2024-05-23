700 атырауских детей бесплатно отдохнут в лагере в Туркестанской области

Из них 85 детей из кульсаринских семей, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. В лагере также будут отдыхать школьники из других паводковых районов, из Кызылкугинского района 58, из Махамбетского района 101.



Исполняющая обязанности руководителя управления образования Атырауской области Света Аманшиева встретилась с представителем детского лагеря отдыха “Delve camp” в Туркестанской области Шоканом Каиргалиулы.

"Руководство лагеря предоставляет возможность бесплатно отдохнуть 700 детям Атырауской области в возрасте от 10 до 14 лет из малообеспеченных, многодетных семей, достигших высоких показателей в учебе и активно включенных в школьную жизнь. Лагерь рассчитан на 5 сезонов", - сообщает пресс-секретарь Управления образования Атырауской области Эльмира Тунгатарова.

По словам Шокана Каиргалиулы, в летнем лагере созданы все условия для полноценного отдыха детей и изучения английского языка.

И, самое главное, меры безопасности находятся под строгим контролем.

К слову, первый поток детей отправится в лагерь уже 28 мая.



