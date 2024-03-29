7-20-25: казахстанцы получили займы на 999 млрд тенге
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
98Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 73 161 заём на сумму 999 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Астане выдано 26 472 займа на 418,2 миллиарда тенге, Алматы - 14 860 займов на 231,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 417 займов на 67,5 миллиарда тенге.
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