7-20-25: казахстанцы получили займы на 999 млрд тенге

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 73 161 заём на сумму 999 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 26 472 займа на 418,2 миллиарда тенге, Алматы - 14 860 займов на 231,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 417 займов на 67,5 миллиарда тенге.