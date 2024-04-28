68-летняя пенсионерка организовала финансовую пирамиду
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В России пенсионерка и четверо ее знакомых организовали финансовую пирамиду. С 2022 года они незаконно оформили кредиты на граждан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на представителя МВД России.
В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
"По имеющимся данным, организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов", — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В течение первых месяцев фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.
"По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка миллиарда рублей. В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ", — отмечается в сообщении.
Проведено 28 обысков, во время которых изъяты деньги, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих машин.
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