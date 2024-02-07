66 участков республиканских дорог закрыты в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 15.00 ч. 7 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях.

Акмолинская область – 12 участков

Актюбинская область – 13 участков

Атырауская область – 2 участка

Жамбылская область – 1 участок

Область Жетысу – 1 участок

Западно-Казахстанская область – 7 участков

Карагандинская область – 11 участков

Костанайская область – 8 участков

Кызылординская область – 1 участок

Павлодарская область – 3 участка

Северо-Казахстанская область – 4 участка

Область Улытау – 3 участка.