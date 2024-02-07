66 участков республиканских дорог закрыты в Казахстане
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В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По состоянию на 15.00 ч. 7 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях.
Акмолинская область – 12 участков
Актюбинская область – 13 участков
Атырауская область – 2 участка
Жамбылская область – 1 участок
Область Жетысу – 1 участок
Западно-Казахстанская область – 7 участков
Карагандинская область – 11 участков
Костанайская область – 8 участков
Кызылординская область – 1 участок
Павлодарская область – 3 участка
Северо-Казахстанская область – 4 участка
Область Улытау – 3 участка.
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