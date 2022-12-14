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  • 637 млн тенге выплатили семьям погибших в январских событиях
diapazon.kz Сегодня, 18:00
96
Сегодня, 18:00
96
Фото: diapazon.kz

637 млн тенге выплатили семьям погибших в январских событиях

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что из фонда "Қазақстан халкына" выделили 637 миллионов тенге семьям 91 погибшего, передаёт BaigeNews.kz.

Со стороны государства также принято решение произвести гуманитарную выплату семьям погибших, относящихся к уязвимым группам, независимо от результатов расследования. Гарантированная материальная помощь оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов. Риск незаконного оборота оружия, похищенного и использованного в массовых беспорядках, продолжает сохраняться.

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#помощь #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:00
96
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