Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области
polisia.kz Сегодня, 20:42
279
Сегодня, 20:42
279
Фото: polisia.kz

62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области

Сумма ущерба составила 500 миллионов тенге.

Факты незаконной постановки на учёт машин, ввезённых из-за рубежа, выявили в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона при взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО “Государственная корпорация Правительство для граждан“ установлены факты незаконной постановки на учёт с использованием подложных документов 62 автотранспортных средств, ввезённых из-за рубежа. Сумма ущерба составила 500 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 385 УК РК - "Использование заведомо подложного документа".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:42
279
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх