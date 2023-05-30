62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области

Факты незаконной постановки на учёт машин, ввезённых из-за рубежа, выявили в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона при взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО “Государственная корпорация Правительство для граждан“ установлены факты незаконной постановки на учёт с использованием подложных документов 62 автотранспортных средств, ввезённых из-за рубежа. Сумма ущерба составила 500 миллионов тенге", - сообщили в полиции.