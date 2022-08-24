60 тысяч гектаров пастбищных угодий в Жамбылской области возвращены государству

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Более 16 лет не использовались пастбищные угодья в Жамбылской области. Этот факт был выявлен департаментом по противодействию коррупции, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал антикоррупционного ведомства.

Надзорники указали, что факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения был установлен в ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга.

Причем участок был выделен частной компании еще 16 лет назад.

"Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" переданы во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет более десяти процентов от всех пастбищных угодий района. Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО "БН Экотехнология" не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению", — отметили в антикоррупционном ведомстве.

Направлено представление акиму Жамбылской области о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя.

19 августа акиматом Сарысуского района 60 000 га земли были возвращены государству.

Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336,0 млн тенге.