575 преступлений раскрыто с помощью служебных собак в Казахстане

В Казахстане служебные собаки помогли раскрыть 575 преступлений с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам начальника отдела кинологической службы Департамента по противодействию наркопреступности МВД Алмаса Кунтуова, служебно-розыскные собаки несут службу по различным направлениям. Есть следовые, патрульные псы, а также собаки по поиску наркотических и взрывчатых веществ.

Он отметил, что буквально на днях в Актюбинской области четвероногий помощник обнаружил около 60 килограммов наркотиков, а 16 января в Караганде собака нашла по запаховому следу пропавшего третьеклассника, у которого при себе не было мобильного телефона.

"В целях недопущения фактов контрабанды наркотиков в рамках меморандума на постоянной основе проверяются почтовые отправления в филиалах "Казпочты". Кроме того, кинологами отрабатываются аэропорта, железнодорожные вокзалы и пассажирские поезда", – рассказал он.

Сообщается, что с начала года с помощью служебных собак раскрыто 575 преступлений, в том числе 190 краж, 16 грабежей, два разбойных нападения, семь убийств и 129 наркоправонарушений. Кроме того, из незаконного оборота было изъято около 130 килограммов наркотических средств.