53-летняя модель Найоми Кэмпбелл стала матерью

Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью во второй раз. В свои 53 года она родила сына, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографию с новорождённым на руках Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке младенец одет в боди и шапочку белого цвета. За руку малыша держит трёхлетняя дочь модели.

"Мой маленький, знай, что тобой дорожат безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Истинный дар от бога. Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой", - говорится в подписи к фото.

Кэмпбелл использовала в публикации голубые сердечки, из чего можно подписчики предположили, что супермодель родила мальчика.