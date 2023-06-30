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instagram.com/naomi Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06
197
Фото: instagram.com/naomi

53-летняя модель Найоми Кэмпбелл стала матерью

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью во второй раз. В свои 53 года она родила сына, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографию с новорождённым на руках Кэмпбелл опубликовала на своей   странице в Instagram. На снимке младенец одет в боди и шапочку белого цвета. За руку малыша держит трёхлетняя дочь модели.

"Мой маленький, знай, что тобой дорожат безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Истинный дар от бога. Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой", - говорится в подписи к фото. 

Кэмпбелл использовала в публикации голубые сердечки, из чего можно подписчики предположили, что супермодель родила мальчика.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dr Naomi Campbell (@naomi)

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Сегодня, 17:06
197
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