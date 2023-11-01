520 миллионов тенге вложили казахстанцы в очередную финпирамиду

В суд направлено дело в отношении организатора филиалов финпирамиды "Chia Tai Tianging Pharmaceutical", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

Сообщается, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено и направлено в суд.

"Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. На самом деле "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства", - сообщили в Департаменте АФМ по ЗКО.

Отмечается, что за короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 миллионов тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесённый ущерб оценивается в 490 миллионов тенге.