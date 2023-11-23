500 тысяч доз вакцины от кори прибыли в Казахстан
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В Алматы прибыло 500 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) для проведения дополнительной массовой иммунизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи".
Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП), производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет, и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания.
Отмечается, что в целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 миллиона доз вакцины против ККП.
Напомним, в этом году в Казахстане, как и во многих странах мира, наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. Поэтому Минздрав начал дополнительную массовую иммунизацию против кори.
В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от шести месяцев до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от двух лет до пяти лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
В соответствии с календарём профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12 - 15 месяцев, вторую - в шесть лет.
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