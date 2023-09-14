500 сёл могут упразднить в Казахстане

В Казахстане фиксируют тенденцию сокращения сельского населения, это может привести к тому, что более 500 сёл могут упразднить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Economy.kz.

Сообщается, что за последние 10 лет в Казахстане заметна тенденция сокращения сельского населения и количества сельских населённых пунктов. Только с 2012 по 2022 годы сельское население уменьшилось на 500 тысяч человек - с 7,6 до 7,5 миллиона, а количество сёл сократилось с 6,9 до 6,3 тысячи.

Отмечается, что больше всего упраздненных сёл приходится на северные регионы страны. Здесь их количество сократилось на 269. На юге - на 119 сёл, на западе – на 118, в центрально-восточных регионах – 103.

Согласно данным местных исполнительных органов, к началу 2023 года в Казахстане насчитывается 549 сёл с населением менее 50 человек. В них проживает более 14 тысяч человек. Они-то потенциально и могут быть упразднены, поскольку, согласно Закону Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", населённым пунктом считается территория с численностью постоянного населения не менее 50 человек.

Сообщается также, что основным фактором миграции сельчан стали невыносимые условия жизни. Часто в сёлах нет воды, необходимой инфраструктуры, мест для отдыха, возможностей для развития и работы.

Отмечается, что на сегодняшний день по стране жители 1,4 тысячи сёл не имеют доступа к качественной питьевой воде. А из 6,3 тысячи сёл только 27,1% подключено к централизованному газоснабжению.

Также проблемы, связанные с предоставлением образовательных и медицинских услуг. В сельской местности 2,7 тысячи школ - малокомплектные. Во многих сёлах отсутствуют медицинские объекты, а в 2,3 тысячи сельских населённых пунктах они имеют год постройки более 40 лет.

Кроме того, своё влияние на миграцию сельчан оказывает и модернизация сельского хозяйства. Автоматизация и цифровизация агропромышленного комплекса повышает производительность труда, и аграрный сектор нуждается в меньшем количестве рабочих рук.

Ещё один фактор оттока сельского населения в города связан с изменением сознания людей. Все больше сельских жителей хотят дать своим детям качественное образование и обеспечить достойное будущее.