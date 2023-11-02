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500 иностранцев и раненых палестинцев из сектора Газа пропустили в Египет

Вчера, 03:26
АВТОР
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скриншот с видео Еuronews Вчера, 03:26
Вчера, 03:26
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Фото: скриншот с видео Еuronews

Около 500 человек перешли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах". Это иностранцы, лица с двойным гражданством и раненые палестинцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Последних вывозили на каретах скорой помощи. Всего 22 машины смогли покинуть осаждённый анклав. Раненых отправили в больницы Северного Синая, им предстоят операции и интенсивная терапия. 

За время обострения конфликта, согласно данным ООН, почти полтора миллиона жителей сектора Газа лишились крова. Минздрав Палестины заявляет о гибели тысяч женщин и детей. Против атак по анклаву протестуют по всему миру. Иордания, Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля, а Боливия разорвала дипломатические отношения.

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