500 иностранцев и раненых палестинцев из сектора Газа пропустили в Египет

Около 500 человек перешли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах". Это иностранцы, лица с двойным гражданством и раненые палестинцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Последних вывозили на каретах скорой помощи. Всего 22 машины смогли покинуть осаждённый анклав. Раненых отправили в больницы Северного Синая, им предстоят операции и интенсивная терапия.

За время обострения конфликта, согласно данным ООН, почти полтора миллиона жителей сектора Газа лишились крова. Минздрав Палестины заявляет о гибели тысяч женщин и детей. Против атак по анклаву протестуют по всему миру. Иордания, Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля, а Боливия разорвала дипломатические отношения.

Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа