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  • 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес проекты
иллю Сегодня, 18:01
93
Фото: иллю

50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес проекты

Мошенник, обещавший высокий доход в обмен на инвестиции, обманул алматинцев на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Расследование начали в Управлении полиции Алмалинского района. Под подозрение попал 26-летний гражданин А.

"Зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК “Мошенничество”. Гражданин А. привлекал инвесторов в различные проекты, обещая вернуть вложенные деньги с процентами. Совокупный ущерб от его действий составил 50 миллионов тенге. Проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. В ходе разбирательств установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам: с 2019 года мужчина присваивал деньги местных жителей", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков. 

Ещё устанавливается точное количество потерпевших.

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания.

"Граждан, пострадавших от действий данного гражданина, призываем обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8-705-555-77-63, 8-775-747-77-78, 8-778-481-19-00", - заявили в полиции.

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#мошенничество #Алматы #полиция #инвестиции
Журналист
Сегодня, 18:01
93
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