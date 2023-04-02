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  • 50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области
semeytany.kz Сегодня, 14:02
182
Сегодня, 14:02
182
Фото: semeytany.kz

50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области

Пожар произошёл на крыше трёхэтажного жилого дома в Кентау. С места происшествия  огнеборцы эвакуировали 50 человек, 10 из которых дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

ЧП произошло 1 апреля в 22:00. 

"Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области, которые оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место. Пожар локализован в 22.11 часов, ликвидирован в 22.30 часов. Пострадавших не зарегистрировано", — сообщили в ДЧС.

В настоящее время выясняются причина пожара и материальный ущерб.

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Сегодня, 14:02
182
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