50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области

Фото: semeytany.kz

Пожар произошёл на крыше трёхэтажного жилого дома в Кентау. С места происшествия огнеборцы эвакуировали 50 человек, 10 из которых дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

ЧП произошло 1 апреля в 22:00.

"Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области, которые оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место. Пожар локализован в 22.11 часов, ликвидирован в 22.30 часов. Пострадавших не зарегистрировано", — сообщили в ДЧС.

В настоящее время выясняются причина пожара и материальный ущерб.