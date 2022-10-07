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pixabay.com Сегодня, 08:35
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Фото: pixabay.com

45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на шестое октября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1 393 884 человека, из них за минувшие сутки в стране зарегистрировано 45 новых лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

В четверг, шестого октября, лечение от КВИ продолжали получать 1 102 человека (–996+ и 136  КВИ-), из них в стационарах находились 117 пациентов, на амбулаторном уровне – 985 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – пять пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента;
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего в стране выздоровело 1 379 150 человека от COVID-19. 

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:35
183
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