45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на шестое октября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1 393 884 человека, из них за минувшие сутки в стране зарегистрировано 45 новых лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

В четверг, шестого октября, лечение от КВИ продолжали получать 1 102 человека (–996+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находились 117 пациентов, на амбулаторном уровне – 985 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – пять пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – три пациента;

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего в стране выздоровело 1 379 150 человека от COVID-19.