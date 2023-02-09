400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области

Фото: inform.kz

400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории области усилена работа по пресечению незаконной реализации лекарственных средств. С этой целью сотрудники Келесского районного отдела полиции выявили факт незаконного хранения сильнодействующего препарата – трамадол.

Так, в ходе отработок в одном из населенных пунктов сотрудники полиции установили местного жителя, подозревающегося в продаже трамадола, у сельчанина обнаружили 40 пластинок препарата, в каждой по десять таблеток. С мужчиной стражи порядка провели профилактическую работу.

По словам сельчанина, он приобрёл лекарство у незнакомого человека в Шымкенте и продавал по 1200 тенге за одну пластину. Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП.

Собранные материалы направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области по части 1 статьи 426 КоАП РК “Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий” для принятия законного решения.