40 рабочих оказались заблокированными под землёй после обрушения тоннеля в Индии

Спасатели в Индии пытаются найти новые варианты спасения более 40 рабочих, которые уже восемь дней остаются под землей после обрушения тоннеля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Ранее спасатели пытались проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу, надеясь, что таким образом рабочим удастся выбраться наружу. Однако эта операция не была удачной. Тоннель протяженностью 4,5 км был частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. Он частично обрушился 12 ноября после схода оползня. Под землей был заблокирован 41 рабочий, занятый на строительстве.

Представитель спасательных служб штата Уттаракханд Ранджит Синха сообщил агентству ANI, что для спасения людей сейчас "прокладываются два боковых тоннеля, пролегающих рядом с основным". До сих пор спасатели вели бурение вглубь от входа в тоннель. Сейчас предпринимаются усилия по бурению с другой стороны.

Спасатели передают застрявшим рабочим еду, питье и кислород через специальную трубу и поддерживают с ними связь по радио. Ранее три человека, заблокированных под землей, рассказали, что заболели дизентерией, им передают лекарства, сообщил Би-би-си медицинский работник, поддерживающий связь с рабочими.

Местные власти говорят, что спасательные работы могут занять два-три дня. Родственники застрявших в тоннеле рабочих требуют от властей ускорить работу по их вызволению. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил семьи в том, что спасатели "работают бесперебойно", чтобы спасти людей.