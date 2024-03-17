40 лет без ремонта: "КазАвтоЖол" возобновил реконструкцию трассы "Кызылорда-Жезказган"

В Кызылординской области возобновлены работы по реконструкции республиканской трассы, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", общая протяженность автодороги республиканского значения "Кызылорда-Жезказган" составляет 412 км. Из них 204 км относятся к Кызылординской области, а 208 км проходят через территорию области Улытау. Стоит отметить, что последние строительные работы на данной автодороге проводились более 40 лет назад.

"Работы по реконструкции автодороги в Кызылординской области разделены на 6 участков. Реализовывается 5 участков. На сегодняшний день дорожники производят работы по снятию плодородного слоя почвы, устройство объездных дорог, фрезерование покрытия и разбор существующего земляного полотна на участках между км 24-127 и обеспечивают проезд по объездным путям на участке км 127-216. Поэтапные работы на данном участке начаты в 2022 году. Полное завершение проекта по Кызылординской области – конец 2025 года. В рамках реализации предусмотрено открытие движения по двухполосной автодороге по новому асфальтобетонному покрытию, установка водопропускных труб и скотопрогонов. Работы по реконструкции участка дороги "Кызылорда-Жезказкан" в области Улытау начнутся во втором полугодии 2024 года", — говорится в сообщении.

Автодорога "Кызылорда-Жезказган" считается ключевым элементом в развитии транспортной инфраструктуры региона. В реконструкции трассы задействованы 427 единиц техники и 517 человек персонала, 459 из них – местные жители.