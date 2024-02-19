40 человек эвакуировали из-за пожара в салоне красоты в Кызылорде

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области потушили пожар в салоне красоты "Dina and Sveta", передаёт BaigeNews.kz.

Пожар произошёл 18 февраля. Салон пристроен к первому этажу пятиэтажного жилого дома.

"Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 11 детей. Жертв и пострадавших нет. На месте были мобилизованы 28 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям с 9 единицами техники", — рассказали в ДЧС Кызылординской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qyzylorda oblysynyn TJD (@qyzylorda_tjd)

В Актобе 18 февраля в 22.33 произошёл пожар в одной из квартир 10-этажного дома. Площадь возгорания — 60 квадратных метров. Пожарные вывели по лестнице восемь человек, в том числе двух детей и эвакуировали 17 человек. Среди них трое детей.