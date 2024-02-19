  • 19 Февраля, 02:39
  • BAIGENEWS

40 человек эвакуировали из-за пожара в салоне красоты в Кызылорде

Сегодня, 01:05
АВТОР
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instagram.com/qyzylorda_tjd Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: instagram.com/qyzylorda_tjd

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области потушили пожар в салоне красоты "Dina and Sveta", передаёт BaigeNews.kz.

Пожар произошёл 18 февраля. Салон пристроен к первому этажу пятиэтажного жилого дома.

"Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 11 детей. Жертв и пострадавших нет. На месте были мобилизованы 28 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям с 9 единицами техники",  рассказали в ДЧС Кызылординской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qyzylorda oblysynyn TJD (@qyzylorda_tjd)

В Актобе 18 февраля в 22.33 произошёл пожар в одной из квартир 10-этажного дома. Площадь возгорания  60 квадратных метров. Пожарные вывели по лестнице восемь человек, в том числе двух детей и эвакуировали 17 человек. Среди них трое детей.

"В 22.50 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара  короткое замыкание электропроводов. На место выезжали 27 человек личного состава ДЧС и пять единиц техники", — отмечается в сообщении МЧС Казахстана.

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