30 многоэтажек в Костанае отключат от теплоснабжения

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Все объекты расположены в новом микрорайоне. Подачу тепла прекратят 6 января из-за порыва на магистральной сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Полностью завершить ремонт обещают до восьми часов вечера.

По предварительной версии, причиной аварии стала эксплуатация тепловых сетей под воздействием грунтовых вод. Мол, металлические трубы подвергаются коррозии и разрушению.

При этом, по данным специалистов, магистраль ввели в эксплуатацию восемь лет назад. Но порывы здесь появляются регулярно. Две недели назад там уже устраняли аварию. В течение дня эти же многоэтажки оставались без тепла.