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30 километров трубопровода похитили в Жамбылской области
В Жамбылской области на металл сдали тридцать километров трубопровода. В хищении подозревают руководителей коммунального предприятия, снабжавшего город Каратау питьевой водой и отоплением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам прокуроров, трубопровод оценили в 60 миллионов тенге, и половину суммы подозреваемые уже успели получить. Правоохранители расторгли контракт, который руководство госпредприятия успело заключить с двумя фирмами. К слову, проданные трубы связывали водохранилище и водоснабжающую систему моногорода.
"При продаже эти трубы указали как куски металла. При этом отсутствовал акт оценки их стоимости. Фактическая цена составила 159 миллионов тенге. Договор на продажу полностью расторгнут и имущество будет возвращено в собственность государства", — рассказал прокурор Таласского района Нуржан Адилов.
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