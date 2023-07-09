3 млрд тенге задолжали больницы Костанайской области

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Многомиллиардная кредиторская задолженность образовалась в больницах Костанайской области. Установленные Минздравом тарифы, согласно которым Фонд социального медицинского страхования оплачивает каждый пролеченный случай, не позволяют медорганизациям региона покрывать все свои расходы. Денег хватает только на выплату заработной платы сотрудникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Аркалыкская региональная больница обслуживает почти 40 тысяч человек. Это жители города, двух соседних районов и приграничных регионов Акмолинской и Улытауской областей. До 2021 года дела шли хорошо. А потом началась копиться кредиторская задолженность. Сейчас больница должна 278 млн тенге. За коммуналку, медикаменты и продукты питания.

"Пациентов у нас достаточное количество. У нас сейчас линейная шкала. У нас определённая есть сумма и эту сумму мы не должны превышать. Если мы превышаем, то линейная шкала снимает превышенную сумму. Хотим больше зарабатывать, но мы не сможем. Вот у нас определено, например, 100 млн, мы должны только 100 млн", - говорит и. о. главного врача Аркалыкской региональной больницы Ельнар Амалбеков.

И почти вся эта сумма уходит на выплату заработной платы врачам и среднему медперсоналу. Других финансовых поступлений нет – а потому долги копятся. Спасение врачи видят в слиянии больниц и поликлиник. Якобы общий бюджет позволит избавиться от долгов. А вот в Фонде социального медстрахования в это не верят. И предлагают альтернативу.

"Оно не решит проблему. Потому что доля расходов останется прежней. Кредиторская задолженность не будет сокращаться. За счёт средств, которые выделяются поликлинике, это не решит проблему. Заработная плата должна же выплачиваться всем медработникам. Здесь необходимо оптимизировать штат, оптимизировать коечный фонд. Где-то перераспределять, где-то сокращение можно", - отмечает директор Костанайского областного филиала фонда социального медицинского страхования Батырбек Нургалиев.

Тарифы для больниц в Казахстане увеличивают каждый год. Объём финансирования в среднем растёт на 15%. И речь только о зарплатах врачей. Рост стоимости коммунальных услуг, медикаментов и продуктов питания не учитывают. По официальным данным, представители Минздрава сейчас изучают проблему. И вроде бы намерены доработать тарифы. Но как скоро это произойдёт, пока не известно.