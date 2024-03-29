29-летнего парня отправили в колонию за смерть отца в Павлодарской области

Сельчанин ударил своего отца ножом всего один раз, однако ранение оказалось смертельным. Папа скончался, а стражи порядка возбудили уголовное дело по факту "Убийство". В суде, меж тем, обвиняемый уверял, что с папой был в хороших отношения, а его смерть допустил случайно, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Отец и сын повздорили у себя дома в Иртышском районе в конце октября 2023 года. Папа стал высказывать 29-летнему парню претензии по поводу помощи по дому. Отсюда и завязалась словесная перепалка. Обернулось тем, что сын достал нож и в какой то момент ударил им родственника. Попал в поясницу и ранение стало смертельным.

В суд уголовное дело поступило по факту убийства, однако все свидетели, среди которых немало родственников, уверяла, что у сына с отцом были хорошие отношения, а стало быть причин для убийства быть не могло.

"Суд пришел к тому, что цели совершать умышленное убийство своего родного отца у вас не было. Все обстоятельства послужили для переквалификации данного уголовного правонарушения со статьи 99 части 1 на статью 106 часть 3 это как умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Несмотря на изменение статьи, наказания за смерть отца все же избежать не удалось. Приговором суда сельчанину назначили 8 лет лишения свободы.