28 иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана в ноябре

Более 5,8 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве задержано в ноябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В ноябре 2023 года задержано 5 820 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве. С начала года было задержано 30 823 человек.

По данным КНБ, за нарушение границы задержаны 28 иностранных граждан (Кыргызстана – 11, Узбекистана – 9, Пакистана – 7, России – 1). За попытку нарушения границы – 19 иностранных граждан (Узбекистана – 6, Афганистана – 4, Йемена – 4, Сирии – 3, Таджикистана – 1, Сьерра-Леоне – 1).

"Предотвращено 858 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе: - наркотических средств – 51 факт общим весом 493 гр.; - оружия, боеприпасов – 17 фактов (3 ед. оружия, 91 шт. боеприпасов, 397 ед. холодного оружия); - религиозной литературы – 18 фактов (260 экз.); - ГСМ – 360 фактов (55 400 л.) на общую сумму свыше 26 млн тенге; - товаров народного потребления – 343 факта на общую сумму более 858 млн тенге; - валюты – 69 фактов на общую сумму свыше 760 млн тенге", - сообщили в КНБ.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 252 млн тенге.