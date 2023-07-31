27 граждан Индии хотели незаконно пересечь границу в ЗКО

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27 граждан Индии пытались пробраться в ЗКО в обход пункта пропуска, их задержали в 35 метрах от линии границы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает портал "Мой город", дело рассматривал суд №2 района Байтерек. Граждан Индии привлекли к ответственности за нарушение режима государственной границы Казахстана.

Иностранцы полностью признали свою вину и просили предоставить возможность покинуть страну. Суд разрешил им самостоятельно покинуть Казахстан.