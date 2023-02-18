26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области

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Во дворе дома 37-летнего жителя одного из сёл сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области и Аральского районного отдела полиции и РГКП "Охотзоопром" изъяли 26 туш сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование статьи 339 по части 2 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.