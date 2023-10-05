25 стран мира участвуют в крупнейшей транспортной выставке в Астане

В Астану для участия в XXVI Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий "Транспорт и логистика" прибыли делегаты, представители бизнеса и международных организаций из 25 стран мира, передаёт BaigeNews.kz.

По словам организаторов XXVI Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий "Транспорт и логистика", многоплановое деловое общение позволит конструктивно обсудить актуальные проблемы развития транспортной отрасли и наметить пути дальнейшего эффективного развития в современных экономических условиях.

На открытии выставки министр транспорта Казахстана Марат Карабаев отметил в своём выступлении, что эта выставка станет полезной для укрепления долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений участников и гостей мероприятия.

Отмечается, что работа выставки посвящена перспективам развития транспортно-коммуникационного комплекса Евразийского континента. Данная платформа уже много лет по праву считается самыми эффективными площадками для обсуждения профессиональных проблем и поиска практических путей их решения, а также диалога представителей госструктур и бизнеса.

В рамках транспортной недели запланированы также VI Международный транспортно-логистический бизнес-форум New Silk Way и конференции "Рынок складской логистики в Казахстане", "Развитие портов, терминалов и судоходства в Каспийском море" и "Рынок транспорта и логистики".