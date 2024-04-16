25 новых школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров
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Еще 25 новых школ, построенных на изъятые у коррупционеров деньги, откроют в этом году, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.
Ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ.
В результате ввода объектов образования в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациям.
"Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению Президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест", – отметил и.о. директора департамента развития инфраструктуры Марлен Касенов.
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