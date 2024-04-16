25 новых школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

Еще 25 новых школ, построенных на изъятые у коррупционеров деньги, откроют в этом году, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ.

В результате ввода объектов образования в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациям.