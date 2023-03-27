  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 25 членов избиркомов наказали за вбросы бюллетеней на выборах в Казахстане
BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 16:56
179
Сегодня, 16:56
179
Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

25 членов избиркомов наказали за вбросы бюллетеней на выборах в Казахстане

25 членов избирательных комиссий привлекли к административной ответственности за попытки вброса бюллетеней на выборах в мажилис и маслихаты. Об этом рассказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров на пресс-конференции, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ЦИК отметил, что в день голосования поступало множество жалоб и заявлений о нарушениях. 

"19 марта, как только в территориальные комиссии начали поступать жалобы, заявления, ЦИК сразу обратился в органы прокуратуры с просьбой проводить проверки и в случае, когда это предусмотрено законом, применять меры реагирования. Могу остановиться на отдельных фактах. На избирательном участке №279 в посёлке Актас Карагандинской области снято видео о предполагаемом вбросе. Случай исследован, органы прокуратуры этим занимались, и они применили штраф, привлекли к административной ответственности. Председатель комиссии и наблюдатель одного из общественных объединений оштрафованы, кроме того, председатель комиссии отстранён от работы немедленно", - сказал Нурлан Абдиров. 

По его словам, аналогичное правонарушение зафиксировано на участке №455 в сельском округе Иргели Карасайского района Алматинской области. Там оштрафованы секретарь и член участковой комиссии.

"За нарушение требований о равном избирательном праве путём голосования два и более раза или за другого избирателя, это статья 108 Кодекса, органами прокуратуры к административной ответственности привлечены семь членов избирательных комиссий. Также за выдачу членом комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц, это статья 110, к ответственности привлечены 18 членов избирательных комиссий. Они также были отстранены от работы", - добавил глава ЦИК. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 16:56
179
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх