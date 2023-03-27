25 членов избиркомов наказали за вбросы бюллетеней на выборах в Казахстане

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25 членов избирательных комиссий привлекли к административной ответственности за попытки вброса бюллетеней на выборах в мажилис и маслихаты. Об этом рассказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров на пресс-конференции, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ЦИК отметил, что в день голосования поступало множество жалоб и заявлений о нарушениях.

"19 марта, как только в территориальные комиссии начали поступать жалобы, заявления, ЦИК сразу обратился в органы прокуратуры с просьбой проводить проверки и в случае, когда это предусмотрено законом, применять меры реагирования. Могу остановиться на отдельных фактах. На избирательном участке №279 в посёлке Актас Карагандинской области снято видео о предполагаемом вбросе. Случай исследован, органы прокуратуры этим занимались, и они применили штраф, привлекли к административной ответственности. Председатель комиссии и наблюдатель одного из общественных объединений оштрафованы, кроме того, председатель комиссии отстранён от работы немедленно", - сказал Нурлан Абдиров.

По его словам, аналогичное правонарушение зафиксировано на участке №455 в сельском округе Иргели Карасайского района Алматинской области. Там оштрафованы секретарь и член участковой комиссии.