246 человек эвакуировали спасатели с дорог Карагандинской области

На территории Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий были введены 27 ограничений движения на 20-ти участках автодорог республиканского значения и 20-ти участках дорог областного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В период с 7 по 10 февраля проведены аварийно-спасательные и поисковые работы, в ходе которых спасено 24 человека, в том числе 5 детей. С участков дорог эвакуировано 246 человек, в том числе 14 детей