246 человек эвакуировали спасатели с дорог Карагандинской области
Сегодня, 02:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
136Фото: МЧС РК
На территории Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий были введены 27 ограничений движения на 20-ти участках автодорог республиканского значения и 20-ти участках дорог областного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
В период с 7 по 10 февраля проведены аварийно-спасательные и поисковые работы, в ходе которых спасено 24 человека, в том числе 5 детей. С участков дорог эвакуировано 246 человек, в том числе 14 детей
Самое читаемое
- Страшное видео с умирающими лошадьми прокомментировали в акимате Карагандинской области
- Где золото? В Семее владельцы сгоревших точек подозревают мародёров в краже ювелирных изделий
- Труп мужчины нашли в отеле в Акмолинской области
- Штормовой ветер сорвал крышу со школы в пригороде Павлодара
- Более 230 абонентов остаются третьи сутки без света в ЗКО