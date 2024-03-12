24 млн тенге похитили из бюджета сотрудники акимата Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

"Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Более 30 лиц получившие статус безработных фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом", - говорится в сообщении.

Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО "Казпошта" и банках, в последующем обналичивались другими лицами.