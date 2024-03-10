24-летняя студентка из Чехии стала "Мисс мира"

"Мисс Мира 2024″ признана 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. За победу соревновались участницы из 115 стран, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Трансляция церемонии награждения, прошедшая 9 марта, доступна на YouTube. 71-й конкурс "Мисс Мира" состоялся в Мумбаи, Индия.

Победительницей конкурса стала Кристина Пышкова из Чехии. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

На сайте конкурса Кристина Пышкова названа как студентка, волонтер и модель международного агентства. Указывается, что она имеет две научные степени в области права и делового администрирования. Основала фонд своего имени.

"Моментом ее самой большой гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала волонтером. Ей нравится играть на флейте и скрипке, она увлекается музыкой и искусством, училась девять лет в Академии художеств", — отмечается в описании.

В ноябре победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.