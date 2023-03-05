24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области

Фото: kstnews.kz

3 марта ДЧС региона предупредил население о закрытии участка дороги "Аулиеколь-Жолдама" с 53 по 257 км, однако к сообщению спасателей прислушались далеко не все и выехали на республиканскую трассу, где попали в снежный плен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

4 марта из-за сложных погодных условий в Наурзумском районе обострилась ситуация на участке автодороги областного значения Аулиеколь-Жолдама. Между селами Дамды и Кожа. В снежном плену оказались две легковые автомашины с девятью пассажирами.

К месту происшествия выехали сотрудники Амангельдинской пожарной части № 26 на вездеходе Нива-БРОНТО и спасатели подразделения ОСО Аркалыка на технике высокой проходимости СКБ-600. Троих пострадавших доставили в село Кожа, шестерых - в Аркалык.