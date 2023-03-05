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Сегодня, 04:29
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137Фото: kstnews.kz
24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области
3 марта ДЧС региона предупредил население о закрытии участка дороги "Аулиеколь-Жолдама" с 53 по 257 км, однако к сообщению спасателей прислушались далеко не все и выехали на республиканскую трассу, где попали в снежный плен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
4 марта из-за сложных погодных условий в Наурзумском районе обострилась ситуация на участке автодороги областного значения Аулиеколь-Жолдама. Между селами Дамды и Кожа. В снежном плену оказались две легковые автомашины с девятью пассажирами.
К месту происшествия выехали сотрудники Амангельдинской пожарной части № 26 на вездеходе Нива-БРОНТО и спасатели подразделения ОСО Аркалыка на технике высокой проходимости СКБ-600. Троих пострадавших доставили в село Кожа, шестерых - в Аркалык.
На другом участке этой же трассы около села Ушаково в заторе застряла колонна из 13 автомашин. В авто находились 15 человек, в их числе девять детей.
Для эвакуации и оказании помощи выехали сотрудники ПЧ-15 Аулиекольского района на КамАЗе кунг на вездеходном шасси. Спасенные доставлены в село Аулиеколь. Пострадавших нет.
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