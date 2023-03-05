open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области
kstnews.kz Сегодня, 04:29
137
Сегодня, 04:29
137
Фото: kstnews.kz

24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области

3 марта ДЧС региона предупредил население о закрытии участка дороги "Аулиеколь-Жолдама" с 53 по 257 км, однако к сообщению спасателей прислушались далеко не все и выехали на республиканскую трассу, где попали в снежный плен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

4 марта из-за сложных погодных условий в Наурзумском районе обострилась ситуация на участке автодороги областного значения Аулиеколь-Жолдама. Между селами Дамды и Кожа. В снежном плену оказались две легковые автомашины с девятью пассажирами.

К месту происшествия выехали сотрудники Амангельдинской пожарной части № 26 на вездеходе Нива-БРОНТО и спасатели подразделения ОСО Аркалыка на технике высокой проходимости СКБ-600. Троих пострадавших доставили в село Кожа, шестерых - в Аркалык.
 
На другом участке этой же трассы около села Ушаково в заторе застряла колонна из 13 автомашин. В авто находились 15 человек, в их числе девять детей. 
 
Для эвакуации и оказании помощи выехали сотрудники ПЧ-15 Аулиекольского района на КамАЗе кунг на вездеходном шасси. Спасенные доставлены в село Аулиеколь. Пострадавших нет. 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ДЧС #дорога #трасса #метели
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:29
137
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх