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2307 казахстанских женщин бесплатно обучат IT-специальностям
2307 казахстанских женщин подали заявки на бесплатное обучение IT-специальностям по программе IT-Aiel, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.
Участницы программы начнут осваивать новые ІТ-навыки с 1 августа в онлайн-формате на казахском и русском языках. Из 2307 заявок, 668 из Астаны, 371 из Алматы, 63 из Шымкента и 1205 из других регионов Казахстана.
Средний возраст участниц - 32 года. В рамках программы они сначала пройдут курс базовой компьютерной грамотности, а потом No Code School и Freelance School. Программа обучения включает в себя разнообразные форматы: видеолекции, задания, онлайн-вебинары и воркшопы.
"Одной из ключевых составляющих программы IT-Aiel является No Code School, цель которой научить участниц создавать IT-продукты быстро и без необходимости программирования, а также освоить базовые принципы создания стартап-проектов и их правильного тестирования. Слушатели программы получат доступ к онлайн-урокам, предоставляющим материалы по изучению актуальных no code-инструментов для создания лендингов, сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и маркетплейсов", — отметили в Astana Hub.
Курс Freelance School, который внедрили в программу IT-Aiel, предоставит женщинам возможность зарабатывать в местной и иностранной валюте, работая дистанционно, отметил директор офиса образовательных программ Astana Hub Даулет Беймурзинов.
По итогам обучения все выпускницы программы IT-Aiel получат электронные сертификаты, подтверждающие успешное прохождение курсов.
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