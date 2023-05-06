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23-летний парень пытался спрыгнуть с 16 этажа в Атырау
Пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа парня спасли полицейские в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК
Инцидент произошёл 6 мая около трёх часов ночи.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается спрыгнуть с 16 этажа дома в микрорайоне Алмагуль. На место происшествия незамедлительно прибыли командир взвода батальона патрульной полиции городского УП Данабек Сакуов и инспекторы службы Айдос Кубиев и Серик Жолдыгалиулы. Заметив их, мужчина начал кричать, предупреждая их не приближаться к нему. Полицейские попытались наладить диалог с мужчиной и, дождавшись подходящего момента, быстро схватили его и затащили на балкон", — рассказали в полиции.
В настоящее время выясняется, почему 23-летний мужчина решился на такой поступок. Совместно с психологами с ним проводится профилактическая работа.
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