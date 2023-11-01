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22 застройщика работают с нарушениями в Усть-Каменогорске

1 Ноября, 17:49
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов 1 Ноября, 17:49
1 Ноября, 17:49
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В областном центре Восточно-Казахстанской области ведётся строительство 38 коммерческих многоэтажных жилых комплексов. В 25 из них провели проверки. К административной ответственности привлекли 22 застройщика. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал замначальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Нуржан Нурланулы, передаёт BaigeNews.kz.

"Ряд застройщиков не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а именно: ЖК "Grand Residence" - улица Красина, 11В, ЖК "Astoria" - улица Кокжал Барака, 18а, ЖК "Оазис-4" - улица Кокжал Барака, 19/2, ЖК "Renesans" - улица Утепова, 38 Б, ЖК "Шаңырақ" - проспект К. Сатпаева, 27 Д, ЖК "Deluxe town" – проспект К. Сатпаева, ЖК "AB-RESIDENCE" - проспект И.Есенберлина, ЖК "ASYL Tau" - проспект К. Сатпаева, 32", - сказал Нурланулы.

В отношении трёх застройщиков - ТОО "Stroi Invest Capital", ТОО "Бирюза Примера", ТОО "Royal Finance Group" возбуждены административные делопроизводства по статье 320 КоАП РК, материалы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска для привлечения к ответственности.

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