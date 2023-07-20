22 школы построят в Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа"

Фото: пресс-служба акима Алматы

Учебные заведения обеспечат 37 100 ученических мест во всех восьми районах города.

На совещании с акимом Алматы Ерболатом Досаевым было обсуждено строительство 22 новых школ, передаёт Baigenews.kz.

Они обеспечат 37 100 ученических мест во всех восьми районах города.

Для решения дефицита ученических мест используются три механизма: государственный бюджет; выкуп школ "под ключ" у собственников земельных участков; строительство в рамках государственно-частного партнерства.

За счет госбюджета построят 13 школ на 23 100 ученических мест. 8 школ на 12 тысяч мест акимат выкупит у собственников.

Одну школу построят в мкр. Алгабас на 2000 мест в рамках государственно-частного партнерства.

Реализацией проекта занимается АО "Samruk-Kazyna Construction", которому уже передано 10 земельных участков.

Начало строительства запланировано на IV квартал этого года.