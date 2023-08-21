22 дома пойдут под снос из-за наводнения в области Жетысу

Завершено обследование всех домов в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района, пострадавших в результате наводнения, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам обследования выявлено 89 домов, пострадавших от подтопления, произошедшего ранее в связи с обильными осадками. При этом из них предварительно признаны аварийными и определены под снос 22 дома. Остальные пострадавшие 67 домов подлежат текущему и капитальному ремонту", - сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

Также на сегодня завершены работы по очистке дворов и улиц населенных пунктов от грязевых и других видов мусора. Полностью были очищены 200 жилых дворов и вывезено более 200 тонн мусора. Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 400 человек и более 50 единиц техники.

Вместе с тем на данном этапе производится работа по очистке, расширению пропускной способности русла канала в целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. Кроме того, будут произведены работы по среднему ремонту 12,7 километра автомобильных дорог на семи улицах, будут установлены опоры уличного освещения протяженностью четыре километра на четырех улицах данных населенных пунктов.

По завершению всех подсчетов материального ущерба всем пострадавшим жителям населенных пунктов будет оказана соответствующая материальная помощь.