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200 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота
В Миннесоте успешно завершена масштабная операция по спасению рыбаков-любителей подводного лова, застрявших на огромной льдине, отколовшейся от берега Верхнего Красного озера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Спасти удалось всех - в общей сложности со льдины было снято порядка 200 человек.
Инцидент произошёл в самом популярном у зимних рыболовов месте, где для них фактически организован специализированный курорт подлёдной рыбалки JR's Corner.
В офисе местного шерифа рассказали, что тронулся лёд очень медленно и незаметно: увлечённые своим занятием рыбаки далеко не сразу обнаружили, что от берега их отделяет полоса воды шириной в несколько метров.
О том, чтобы преодолеть это небольшое расстояние вплавь, не могло быть и речи: вода в озере абсолютно ледяная, а его глубина в этих местах превышает 25 метров.
В пресс-релизе, разосланном офисом шерифа округа Белтрами, уточняется, что примерно за полчаса до полудня по местному времени сразу несколько рыбаков с отколовшейся льдины позвонили в службу спасения 911.
Уже через три часа спасатели эвакуировали со льдины всех рыбаков до единого, перекинув через полынью деревянный мосток.
По словам местных жителей, время от времени в межсезонье подобные инциденты на озере случаются, так что рыболовы не стали паниковать, а спокойно дождались подмоги.
"В начале сезона лёд очень непредсказуем, - объяснили в офисе шерифа. - При движении по льду следует соблюдать крайнюю осторожность и постоянно проверять толщину ледяного покрова".
Более или менее уверенно начинать ходить по застывшему озеру рыбакам рекомендовали не раньше, чем толщина льда достигнет примерно 10 сантиметров.
Поэтому, хотя курорт и открылся на прошлой неделе, в понедельник и вторник на лёд рыбаков выпускать не будут, чтобы персонал мог убедиться в прочности ледяного покрова.
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