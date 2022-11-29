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Лента новостей

bbc.com Сегодня, 09:42
177
Сегодня, 09:42
177
Фото: bbc.com

200 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота

В Миннесоте успешно завершена масштабная операция по спасению рыбаков-любителей подводного лова, застрявших на огромной льдине, отколовшейся от берега Верхнего Красного озера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Спасти удалось всех - в общей сложности со льдины было снято порядка 200 человек.

Инцидент произошёл в самом популярном у зимних рыболовов месте, где для них фактически организован специализированный курорт подлёдной рыбалки JR's Corner.

В офисе местного шерифа рассказали, что тронулся лёд очень медленно и незаметно: увлечённые своим занятием рыбаки далеко не сразу обнаружили, что от берега их отделяет полоса воды шириной в несколько метров.

О том, чтобы преодолеть это небольшое расстояние вплавь, не могло быть и речи: вода в озере абсолютно ледяная, а его глубина в этих местах превышает 25 метров.

В пресс-релизе, разосланном офисом шерифа округа Белтрами, уточняется, что примерно за полчаса до полудня по местному времени сразу несколько рыбаков с отколовшейся льдины позвонили в службу спасения 911.

Уже через три часа спасатели эвакуировали со льдины всех рыбаков до единого, перекинув через полынью деревянный мосток.

По словам местных жителей, время от времени в межсезонье подобные инциденты на озере случаются, так что рыболовы не стали паниковать, а спокойно дождались подмоги.

"В начале сезона лёд очень непредсказуем, - объяснили в офисе шерифа. - При движении по льду следует соблюдать крайнюю осторожность и постоянно проверять толщину ледяного покрова".

Более или менее уверенно начинать ходить по застывшему озеру рыбакам рекомендовали не раньше, чем толщина льда достигнет примерно 10 сантиметров.

Поэтому, хотя курорт и открылся на прошлой неделе, в понедельник и вторник на лёд рыбаков выпускать не будут, чтобы персонал мог убедиться в прочности ледяного покрова.

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#рыбак #происшествие #лед
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:42
177
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