200 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота

В Миннесоте успешно завершена масштабная операция по спасению рыбаков-любителей подводного лова, застрявших на огромной льдине, отколовшейся от берега Верхнего Красного озера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Спасти удалось всех - в общей сложности со льдины было снято порядка 200 человек.

Инцидент произошёл в самом популярном у зимних рыболовов месте, где для них фактически организован специализированный курорт подлёдной рыбалки JR's Corner.

В офисе местного шерифа рассказали, что тронулся лёд очень медленно и незаметно: увлечённые своим занятием рыбаки далеко не сразу обнаружили, что от берега их отделяет полоса воды шириной в несколько метров.

О том, чтобы преодолеть это небольшое расстояние вплавь, не могло быть и речи: вода в озере абсолютно ледяная, а его глубина в этих местах превышает 25 метров.